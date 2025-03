‘Casa cheia’ para a 8ª Conferência Inovação e Futuro

A oitava edição das Conferências ‘Inovação e Futuro’, evento organizado pelo DIÁRIO, tem como foco a Inteligência Artificial Generativa. A realidade e as expectativas do tema são dissecados esta tarde por três especialistas portugueses, Carlos Soares, Professor Associado na Faculdade de Engenharia da U. Porto (FEUP), Diogo Drumond, Managing partner da DTWay, e Ricardo Cachucho, Global Senior Manager de Decisioning & AI Solutions Consulting na Pegasystems.

Esta conferência alusiva à Inteligência Artificial Generativa - realidade e expectativas, tem lugar no auditório do NEXT hotel, no Funchal.