IA Generativa é o tema para a 8.ª conferência Inovação e Futuro

Esta quinta-feira, 27 de Março, pelas 16 horas no NEXT Hotel, acontece a 8.ª Conferência Inovação e Futuro, que abordará o tema 'Inteligência Artificial Generativa - Realidade e Expectativas'.

Para desmistificar o tema e proporcionar uma visão clara sobre o que a IA generativa realmente é, assim como o que pode ser esperado nos próximos anos foram convidados especialistas de renome que vão partilhar as suas experiências e casos práticos.

Carlos Soares é professor associado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), com uma vasta experiência em investigação e colaboração empresarial no domínio da IA. Actualmente, lidera o Center for Responsible AI na FEUP e tem um percurso marcado por mais de 20 projectos de investigação e desenvolvimento, bem como colaborações com empresas como Feedzai, Bosch e InovRetail.

Ricardo Cachucho, um dos oradores convidados, é Global Senior Manager de Decisioning & AI Solutions Consulting na Pegasystems. Alia a investigação académica à aplicação prática da IA nas empresas e conta com uma trajectória que inclui experiência em universidades de prestígio como Leiden University e colaborações em áreas como desporto profissional e saúde, especializou-se no design de sistemas de IA e na criação de valor empresarial através da tecnologia.

E, por fim, Diogo Drumond, engenheiro civil de formação, tendo inicialmente se dedicado a projectos e construção de edifícios, actualmente ajuda gestores e proprietários a enfrentar os desafios da operação, principalmente com os custos ambientais e energéticos. É managing partner da DTWay, empresa que actua na digitalização de edifícios, utilizando IA e outras tecnologias de ponta para tornar a sua operação mais inteligente e eficiente.

Entre os tópicos em destaque estarão:

O que é (e o que não é) a IA Generativa?

Como está a ser utilizada com impacto real nas empresas?

Expectativas para os próximos anos na evolução da IA.

O uso excessivo do termo "GenAI" sem verdadeira inovação.

A IA e a eficiência energética.

Todas as informações sobre a conferência estão disponíveis aqui.

Importa referir que os bilhetes têm o custo de 10 euros, com preços especiais para estudantes (5€), assinates do DIÁRIO (7€) e preços especiais para estudantes, grupos de 5 e de 10 pessoas.

09h00 - Seminário ‘Novas Tecnologias no Socorro (NTS)’, organizado pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito do mês da Proteção Civil

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Visita da ministra da cultura, Dalila Rodrigues, à Região

10H00 | Visita à Exposição - Desenhar o Pós - Antropoceno – 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal Centro Cultural e de Investigação do Funchal



11H30 | Visita à Biblioteca Municipal do Funchal



13H00 | Almoço oferecido pela Presidente da Câmara Municipal do Funchal



15H00 | Visita ao Teatro Municipal Baltazar Dias



16H30 | Reunião Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas - Assembleia Legislativa da Madeira

14h00 - V encontro de Teatro Musical Sénior: Uma Celebração da Inclusão e do Envelhecimento Ativo no auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras

17h30 - Inauguração da Exposição 'A Iconografia Musical nas Capelas, Igrejas e Conventos do Concelho do Funchal' no Núcleo Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão

18h00 - Lançamento do Livro 'Elisabeth Phelps com a Madeira no Coração', da Escritora Claúdia Faria, no Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira



18h00 - Sessão de Abertura do 12.º Edição do Encontro Literário de Leitura em Voz Alta "A Insustentável Leveza da IA" no Colégio dos Jesuítas;

18h30- 'Mais do que teu, o Forum Madeira és tu' é o mote da nova mostra artística interligada, denominada 'Forum, local', que será inaugurada no Forum Madeira, a 27 de Março, pelas 18 horas. No total, 11 artistas participam nesta exposição, que conta com Rodrigo Costa como curador e, com a Fractal enquanto entidade produtora. A divulgar muito em breve, estão previstas as inaugurações dos restantes 10 artistas.

19h00 - Assembleia Geral do Marítimo no Pavilhão do Marítimo;

19h30 - Solférias Operador Turístico apresenta a programação de Verão para os agentes de viagem da Madeira

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Dador de Sangue:

438 a.C.- Data provável para a inauguração do Parthenon, templo que domina a colina da Acrópole, em Atenas, Grécia.

1945 - II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower comunica a derrota das forças nazis na frente Ocidental.

1985 - Morre, com 76 anos, a fadista Maria Albertina.

1987 - O Partido Renovador Democrático (PRD) apresenta uma moção de censura ao Governo de Aníbal Cavaco Silva.

1990 - Portugal torna-se membro da UEO - União Europeia Ocidental, cuja função é coordenar os assuntos europeus relacionados com a defesa e com a segurança dos estados-membros.

1995 - O Prémio Camões 1994 é atribuído ao escritor brasileiro Jorge Amado.

2020 - Covid-19: A comissão permanente da Assembleia Nacional de Cabo Verde aprova o pedido do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para declaração do estado de emergência no país, até 17 de Abril.

2022 - O Benfica conquista pela primeira vez a Taça Federação de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2021/22 o GDESSA por 75-64, em encontro disputado no Pavilhão do Esgueira, em Aveiro.

2023 - O parlamento da Hungria, controlado pelo partido do primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, ratifica a adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), após meses de hesitações, aproximando o país nórdico um pouco mais da Aliança Atlântica.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decide dissolver o parlamento da Região Autónoma da Madeira e convocar eleições antecipadas para 26 de maio, após ouvidos o Conselho de Estado e os partidos políticos.

