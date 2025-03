Roberto Almada fora de futuras candidaturas

Roberto Almada anunciou a sua decisão de não voltar a encabeçar, "nos tempos mais próximos", qualquer candidatura eleitoral pelo Bloco de Esquerda Madeira. A decisão surge na sequência dos resultados obtidos nas recentes Eleições Regionais, que o próprio reconheceu como uma derrota eleitoral.

"Assumo, por isso, toda a responsabilidade pessoal por este mau resultado e devo, obviamente, retirar todas as consequências desse desaire eleitoral", afirmou Almada há cerca de uma hora na sua página do facebook. O dirigente destacou que a sua saída não significa um afastamento do partido, garantindo que continuará a militar activamente no BE e a colaborar nas acções políticas que se avizinham.

"Quem me conhece sabe que não desisto de nenhuma luta. Por isso, continuarei a militar no Bloco e mantenho a disponibilidade para ajudar naquilo que for necessário, inclusive nos atos eleitorais que aí vêm, na medida das minhas possibilidades. Desde que não tenha 'papel principal' nessas batalhas", frisou.

Roberto Almada sublinhou ainda que o Bloco de Esquerda Madeira conta, hoje, com "gente qualificada e preparada" para assumir a liderança e conduzir o partido nas próximas etapas políticas.

O dirigente encerrou a sua declaração com palavras de agradecimento aos eleitores, à equipa que o acompanhou e a todos os militantes e simpatizantes que apoiaram o partido. "Encontramo-nos no Bloco e nas Lutas. Até amanhã, camaradas!", concluiu.