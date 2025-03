Madeira recebe primeiro 'Impossible Things Workshop' para inovação em investigação em águas profundas

Esta semana, a Madeira torna-se palco do primeiro 'Impossible Things Workshop', um evento inovador que visa transformar a investigação em águas profundas. Organizado pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa, o workshop reúne especialistas internacionais e participantes de diversas áreas para explorar novas abordagens mais criativas e acessíveis no estudo dos oceanos.

A iniciativa surge em um momento crucial, considerando que apenas 5% dos oceanos foram explorados, 25% dos habitats das profundezas mapeados e apenas 30% das suas espécies identificadas. O evento busca ampliar a inclusão de instituições e profissionais de diferentes disciplinas na pesquisa marinha, promovendo colaborações interdisciplinares para superar os desafios do sector.

Com a participação de quarenta especialistas de dez países da Europa, América do Norte e África, o evento conta com seis reputados cientistas liderando equipes dedicadas a desafios específicos da investigação em águas profundas. Entre os nomes confirmados estão Hanumaut Singh (Northeastern University, EUA), Brennan Phillips (Universidade de Rhode Island, EUA), Julie Oswald (Universidade de St Andrews, Reino Unido), Jan Taucher (GEOMAR, Alemanha), Pedro de la Torre (NTNU, Noruega) e Beatrice Tomasi (Norce, Noruega).

O 'Impossible Things Workshop' faz parte do projecto europeu TWILIGHTED (TWInning Laboratory for an Innovative Global Hub To Explore the Deep), financiado pela União Europeia e coordenado pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa, em parceria com o GEOMAR (Alemanha) e a NTNU (Noruega). Os resultados do evento serão divulgados no site oficial do TWILIGHTED (https://twilighted.eu), e o próximo workshop está previsto para 2027.

Para aqueles interessados em participar das próximas edições, recomenda-se acompanhar as redes sociais do projecto para atualizações e informações futuras.