Partido Ecologista Os Verdes preocupado com futuro da Madeira

O Partido Ecologista Os Verdes, através de comunicado, mostrou-se, hoje, preocupado com o futuro da Madeira, uma vez que considera que "com a configuração da Assembleia Legislativa ontem eleita, podemos antecipar a perpetuação de opções políticas que colocam ainda mais em perigo, quer a Natureza, quer os riscos que daí decorrem para as populações".

A preocupação é tida em relação às condições de vida dos trabalhadores e das populações mais desfavorecidas, como também com as questões ambientais.

"Os Verdes registam o enorme valor da confiança dos eleitores na CDU - que cresceu em percentagem e em votos, ficando a 65 votos de eleger, - o que reforça a importância de dar continuidade ao trabalho de proximidade junto da população. Certos que há uma crescente confiança na honestidade e verticalidade dos candidatos da CDU, na coerência da sua intervenção política, dando voz às necessidades reais da região, e que esse reconhecimento exige o reforço do trabalho próximo e a luta por um futuro mais justo e mais digno", aponta.

O partido considera que a estabilidade "não passará certamente pela perpetuação da uma governação de direita na região autónoma, que mantém privilégios para apenas alguns mas que falha há décadas na garantia de justiça social e igualdade, na defesa do interesses das populações e o direito a uma vida digna, na solução para muitos problemas da região, particularmente das populações mais isoladas".