PAN assume compromisso com o futuro

O PAN, neste último dia de campanha eleitoral, faz questão de reafirmar o seu compromisso com o futuro, indicando que, durante a última legislatura, não se limitou a discursos, tendo sido apresentadas "soluções reais e diferenciadoras para problemas urgentes da Região".

"Propusemos a criação dos Grupos de Ação Local para responder a situações de catástrofe, a criação de um Santuário para Animais Selvagens, a alteração ao Estatuto do Provedor do Animal, a proibição de construção em áreas ardidas e a Carta dos Direitos da Pessoa Idosa", indica em nota à imprensa.

Além disso, o partido afiança que defendeu o mercadinho de agricultura biológica, lutou pela redução do IVA para actos médico-veterinários e ração e pela isenção do IVA para produtos de higiene menstrual. "Propusemos ainda uma audição parlamentar para averiguar as causas da morte do lince Bores e fizemos uma queixa à UNESCO devido à festa de casamento do Fanal. E estas foram apenas algumas das iniciativas concretas que apresentamos e que marcaram a diferença", frisa.

"O PAN não promete o impossível, trabalha para o necessário. Fizemos propostas exequíveis, conseguimos vitórias importantes e estaremos sempre na linha da frente para garantir que a Madeira avança com justiça e sustentabilidade", afirma Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira e cabeça-de-lista às eleições regionais.

O partido recorda que, no domingo, cada voto conta, pelo que apela no voto no PAN que "estará sempre na linha da frente na defesa dos direitos de todas as pessoas, dos animais e de um futuro sustentável para a Região".