“Espero que as pessoas vão votar, não fiquem em casa”, apelou Élvio Sousa, cabeça-de-lista e secretário-geral do JPP, logo após ter votado na secção nº 3 da Assembleia de Voto instalada no salão paroquial de Gaula.

O candidato a presidente do Governo Regional reforça que “o voto é importante”, ao salientar que “agir é modificar a figura do mundo”, recordando a célebre frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre. “A acção do voto é também contribuir para uma melhoria do nosso mundo, neste caso da nossa RAM”, sustentou o candidato, que chegou à Assembleia de Voto acompanhado do irmão e também candidato (nº 2 na lista do JPP), Filipe Sousa.

Élvio Sousa mostrou-se confiante “que as pessoas compreenderam a mensagem e importância deste acto eleitoral”, pelo que agora é e aguardar pelo resultado do veredicto.

“O futuro neste momento está nas mãos do povo eleitor. O poder político pertence não aos políticos mas, neste momento, ao povo e que é exercido nos termos da Constituição”, concretizou.

Contra a abstenção, deixou um último apelo aos eleitores que exerçam o seu direito cívico. “É importante para o futuro da democracia”, concretizou.