José Manuel Rodrigues com 'super-secretaria' da Economia

José Manuel Rodrigues será o próximo secretário regional da Economia num governo de coligação PSD/CDS. O ainda presidente do parlamento madeirense vai ficar com uma super-secretaria que inclui a Economia, Comércio e Indústria, Assuntos Europeus, e Transportes (marítimos e terrestres). Uma pasta semelhante à de Rui Barreto quando também integrou um governo de coligação.

O acordo entre o PSD e o CDS está fechado e será anunciado esta tarde, mas vai mais longe do que a questão governamental.

Também ficou acordado que os dois partidos vão coligados, como Aliança Democrática, às eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. O CDS ficará com o quinto lugar da lista, tal como aconteceu na última vez em que os dois partidos concorreram coligados.

Como o DIÁRIO noticiou, Miguel Albuquerque vai fazer grandes mudanças no governo, mas Eduardo Jesus, no Turismo e Cultura e Jorge Carvalho, na Educação, são nomes certos no Executivo.