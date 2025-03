Chegou o dia de decidir o futuro da Madeira

Os madeirenses são chamados às urnas este domingo, 23 de Março, para decidir o futuro da Região. Trata-se da 15.ª eleição para a Assembleia Legislativa da Madeira.

O sufrágio universal, directo e secreto de hoje vai decidir a composição do Parlamento regional na próxima legislatura, através da eleição de 47 deputados.

Para saber onde votar, envie um SMS para o número 3838 com os seguintes dados: RE, espaço, número do cartão de cidadão, espaço, data de nascimento no formato ano/mês/dia. Depois, receberá uma resposta com o local de voto. Através da Internet os dados podem ser obtidos através do site www.recenseamento.mai. gov.pt. Também é possível obter informações sobre o recenseamento eleitoral pela aplicação 'MAI Mobile', do Ministério da Administração Interna.

Após as eleições de hoje, o partido ou a coligação com maioria absoluta ou relativa dos deputados indicará ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira o nome do futuro Presidente do Governo Regional, que, por norma, é o líder do partido ou da coligação mais votada.

Onde votam os cabeça-de-lista das candidaturas às Regionais:

- 09h30 -Miguel Pita do ADN - Escola de São João na Ribeira Brava;

- 09h30 - Paulo Brito do PPM - Escola Secundária Jaime Moniz;

- 10 horas - Paulo Cafôfo do PS - Escola Básica do 1.º ciclo da Vargem, no Caniço;

- 10 horas - Edgar Silva da CDU -Escola Secundária Francisco Franco;

- 10 horas - Paulo Azevedo da Nova Direita - Escola do Infante, no Monte;

- 11 horas - José Manuel Rodrigues do CDS - Escola da Ajuda;

- 11 horas - Gonçalo Camelo da Iniciativa Liberal - Escola da Ajuda;

- 11 horas - Mónica Freitas do PAN - Escola Dr. Alfredo Ferreira de Nóbrega Júnior, na Camacha;

- 11h30 - Miguel Albuquerque do PSD - Escola da Ajuda;

- 11h45 - Élvio Sousa do JPP - Salão Paroquial de Gaula;

-12 horas - Miguel Castro do Chega - Escola Francisco Fernandes, em São Marinho;

- 12h30 - Roberto Almada do BE - Universidade Sénior do Funchal, nos Barreiros;

- 14 horas - Raquel Coelho da coligação 'Força Madeira' - Colégio dos Jesuítas, no Funchal;

- Livre - Não comunicou a hora de voto da candidata Marta Sofia até às 00 horas de 22 de Março.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o octogésimo segundo dia do ano, em que faltam 283 dias para o fim de 2025:

- 12 horas - 4.º Grande Prémio de Windsurf do Porto Moniz 2025 – João Rodrigues com largada da longa distância do porto de abrigo do Porto Moniz;

- 18 horas - XXXVIII Festival de Música da Madeira - Recital de violino, violoncelo e piano com Michael Guttman, Jing Zhao e José Gallardo no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

Principais acontecimentos registados no dia 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia, Dia Mundial da Optometria e Dia Nacional da Cáritas:

1853 - O Governo português impõe o Fomento Florestal, com a distribuição gratuita de sementes.

1919 - Benito Mussolini funda, em Milão, o Movimento Fascista Italiano de Combate, que dará lugar ao Partido Fascista, em novembro de 1921.

1933 - O Parlamento alemão, controlado pelo Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler, vota o estabelecimento da ditadura nazi, a extinção dos sindicatos e dos partidos políticos.

1942 - II Guerra Mundial. Começa, nos Estados Unidos, o programa de colocação de imigrantes japoneses em campos de internamento.

1945 - II Guerra Mundial. As forças aliadas atravessam o rio Reno, a caminho de Berlim.

1956 - É proclamada a República Islâmica do Paquistão.

1957 - A RTP põe em funcionamento os serviços permanentes dos Centros Emissores de Lisboa, em Monsanto, e da Lousã, no Centro do país.

1961 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) põe à discussão a guerra em Angola. Portugal abandona a sessão.

1962 - Luto académico nas Universidades de Lisboa e Coimbra, que se prolongará até maio, em protesto pela proibição do Dia do Estudante.

1966 - Primeiro encontro entre as Igrejas Anglicana e Católica, com a reunião de Paulo VI e do arcebispo de Cantuária Arthur Ramsey.

1972 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos abandonam as negociações de Paris, França, acusando Hanoi de "falta de seriedade", no esforço para a paz.

1987 - Portugal e a China chegam a acordo sobre a transferência da soberania de Macau a 20 de dezembro de 1999, no fecho da quarta ronda de negociações.

1993 - Os representantes dos órgãos de comunicação social na Assembleia da República iniciam uma semana de boicote informativo às atividades do Parlamento, em protesto pelas limitações impostas pela maioria PSD à circulação dos jornalistas.

1998 - O filme "Titanic", de James Cameron, conquista 11 Óscares da Academia de Hollywood.

2004 - Mijailo Mijailovic, sueco de origem sérvia, é condenado por um tribunal de Estocolmo a prisão perpétua pelo assassínio da ministra sueca dos Negócios Estrangeiros Anna Lindh, a 10 de setembro de 2003.

2005 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia encerram a Cimeira da Primavera, em Bruxelas, com a aprovação da revisão da Estratégia de Lisboa, nas áreas económica, social e ambiental.

2006 - A PSP detém 29 pessoas e constitui outras 26 arguidas, no âmbito de uma investigação sobre venda ilícita de armas. Entre os suspeitos figuram vários agentes da polícia e civis que exerciam funções administrativas no licenciamento de armas na PSP.

2010 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, promulga a reforma do sistema de saúde norte-americano. A medida, considerada histórica, alarga a cobertura de assistência na doença a cerca de 32 milhões de pessoas que estavam excluídas.

2011 - O primeiro-ministro José Sócrates leva ao Parlamento o PEC IV (um novo plano de austeridade). O PSD junta-se à restante oposição e chumba o plano. José Sócrates demite-se.

2013 - Bruno Carvalho é eleito 42.º presidente do Sporting.

2017 - O Papa Francisco aprova o milagre que permite a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, dois dos "pastorinhos de Fátima".

2017 - Pelo menos 250 migrantes africanos morrem no Mediterrâneo no naufrágio de dois barcos insufláveis, que foram recuperados ao largo da Líbia.

2017 - O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado de dia 22 na ponte de Westminster em Londres, Inglaterra, que fez quatro mortos e cerca de 40 feridos.

2018 - O Supremo Tribunal espanhol acusa de delito de rebelião 13 separatistas pela sua participação no processo de independência da Catalunha, entre os quais o ex-presidente do executivo regional Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2020, mas avisa que "a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido" com a pandemia da covid-19.

2022 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que prevê a criação de um apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis para responder aos efeitos do aumento do preço dos bens alimentares de primeira necessidade e dos combustíveis, devido à guerra na Ucrânia.

2022 - A vitória do PS, que elege dois deputados, a derrota do PSD, que perde o único que tinha, e a confirmação do Chega como terceira força política na Europa marcam a repetição das legislativas no círculo da Europa.

2022 - O Sporting de Braga vence pela primeira vez a Taça da Liga de futebol feminino, ao derrotar o Benfica, por 3-2, após o desempate por penáltis, na final da terceira edição em Santa Maria da Feira, Aveiro.

2023 - Cristiano Ronaldo passa a liderar isolado a lista dos futebolistas mais internacionais de sempre, com 197 jogos, ao ser escolha inicial de Roberto Martínez no duelo de Portugal com o Liechtenstein, na caminhada rumo ao Euro2024.

Pensamento do dia: