“Compromisso com o futuro” para garantir ‘sustentabilidade parlamentar’

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) – que elegeu Mónica Freitas em 2023 e voltou a garantir a representação no Parlamento regional, em Maio do último ano – apresentou-se a este acto eleitoral como uma versão mais madura do seu projecto.

Partimos para esta eleição com muito mais experiência, muito mais bagagem, muito mais encaixe para lidar com muitas situações e muito mais preparados para os desafios, porque também foram vários os que fomos ultrapassando ao longo deste ano e meio. Somos uma equipa que conseguiu consolidar-se, que conseguiu crescer e ganhar forma. O nosso projecto político é hoje muito mais sustentável e muito mais sólido Mónica Freitas

A campanha eleitoral arrancou – sob o mote "Semear a Esperança" – no passado dia 10 de Março, na Ribeira Brava, com a distribuição do “flyer da sementinha”. O panfleto elenca as propostas que o partido gostava de ver florescer, se para isso conseguir ‘criar raízes’ na Assembleia Legislativa da Madeira.

O compromisso assumido pelo PAN é com “um futuro sustentável”, mas conseguirá sustentar a sua representação parlamentar?

Esse foi precisamente o objectivo manifestado pela cabeça-de-lista do PAN, Mónica Freitas, na entrevista ao DIÁRIO, publicada na edição impressa de 2 de Março.

O nosso foco será sempre manter a representação parlamentar, para podermos continuar a ser uma voz activa pelos animais, pelas pessoas e pela natureza e por muitas daquelas questões que, por vezes, não são trazidas para a agenda política. É não perdermos essa voz que representa, não só o nosso eleitorado, mas que também esta visão de sustentabilidade, de futuro, de progresso e de inovação Mónica Freitas

Optimista, a candidata não descartou a possibilidade de eleger de um segundo deputado no próximo domingo:

Se conseguíssemos reforçar [a representação] seria muito melhor. Com uma deputada única não é fácil conseguirmos estar em todas as frentes, trabalharmos todos os temas e dar a resposta que nós gostaríamos a toda a população. Não é impossível, mas é muito mais cansativo e, obviamente, quantas mais vozes tivermos melhor para passar a mensagem e para conseguirmos fazer o nosso trabalho Mónica Freitas

A cabeça-de-lista também colocou os "pontos nos is" no que toca a possíveis acordos e ou coligações pós-eleitorais:

Com Miguel Albuquerque temos tido sempre esta resistência em voltar a fazer acordos. Uma coisa era a situação em Setembro de 2023, em que demos essa oportunidade para podermos fazer valer as nossas medidas. Foi sempre esse o nosso objectivo. Em Maio [de 2024] já não fizemos qualquer tipo de acordo com Miguel Albuquerque, nem com o PSD. Aquilo a que nós estivemos abertos e disponíveis foi para negociar um Programa de Governo e um Orçamento para, mais uma vez, conseguirmos levar avante as nossas medidas (...). [Portanto], coligações não. Acordos, logo veremos o que sairá dos resultados eleitorais Mónica Freitas

Para atingir os seus objectivos, o partido foi apresentando diariamente as suas propostas, numa campanha sem grandes sobressaltos, com iniciativas de contacto directo com a população dos vários concelhos da ilha.

Se fôssemos pesquisar no Google a frase mais recorrente usada pelo partido seria “O PAN estará sempre na linha da frente na defesa de…”. Seguir-se-iam as variantes:

“uma educação acessível, de qualidade e adaptada às necessidades dos jovens”;

"direitos dos mais velhos”;

“uma mobilidade eficaz e sustentável”;

“uma agricultura sustentável, que valorize os agricultores, proteja o meio ambiente e garanta um futuro alimentar seguro”;

“produção regional e do comércio de proximidade”;

“justiça climática”;

“protecção animal”;

“um turismo sustentável, que respeite o equilíbrio ambiental e valorize o nosso património natural”;

“transparência e da credibilidade das instituições democráticas”.

Analisando as reações às notícias que foram sendo publicadas no nosso site, é possível verificar que este é o ponto que mais dúvidas suscita no eleitorado:

A somar isto, o estudo de opinião efectuado pela Aximage sobre as intenções de voto relativas às Eleições Regionais antecipadas marcadas para domingo, coloca o PAN fora do Parlamento madeirense.

Não obstante, Mónica Freitas faz um balanço positivo e elege como momentos da campanha a iniciativa de dia 18 de Março, no Curral das Freiras (local do polémico teleférico) e a visita ao mercado do Santo da Serra, no dia 16.

Ontem apesar da chuva foi muito acolhedor no Curral das Freiras e em Santo António. Muitas reacções positivas incluindo de pessoas que iam nos carros. No Santo da Serra, no domingo, também foi muito positivo. Conseguimos abordar várias pessoas e muitas delas a referir que vão votar no PAN e a parabenizar o trabalho Mónica Freitas

