Calheta convida a 'Caminhar pelo Planeta' este sábado

A Câmara Municipal da Calheta promove, este sábado, a partir das 19 horas, a iniciativa 'Calheta Caminha Pelo Planeta', que parte da Praceta 24 de Junho. Este é um evento que se associa à 'Hora do Planeta', de caráter global, e que incentiva as comunidades a desligarem as luzes durante uma hora, como um gesto simbólico de compromisso com a preservação do meio ambiente

A caminhada promovida pela autarquia é já uma referência na Região. Segundo explica uma nota enviada à imprensa, "a concentração será na Praceta 24 de Junho e a caminhada decorrerá entre 20h30 e 21h30, período durante o qual a iluminação pública será temporariamente desligada na Vila da Calheta. O percurso terá início com uma subida até à Rotunda da Via Expresso (Calheta), seguindo pela Marginal em direção ao Porto de Recreio, retornando depois ao ponto de partida".

A PSP estará presente no local, assegurando que todos possam desfrutar da caminhada com tranquilidade.

"Toda a população do concelho está convidada a participar nesta campanha ambiental que acontece à escala mundial, desfrutando de uma experiência diferente. Não é necessário fazer inscrição, basta apenas que cada um desligue as luzes da sua casa e venha caminhar connosco na Vila da Calheta", indica.

Os participantes terão direito a um brinde surpresa e, no final, os interessados poderão desfrutar de uma sessão de relaxamento promovida pela Via Ativa.