Assembleia Legislativa da Madeira adere à Hora do Planeta

A Assembleia Legislativa da Madeira vai aderir à iniciativa 'Hora do Planeta', no próximo sábado, 22 de Março, desligando toda a iluminação da fachada do edifício sede, pelas 20h30 e durante uma hora, em sinal de compromisso com a melhoria da sustentabilidade ambiental.

Trata-se de um gesto que pretende promover a reflexão sobre a importância da adopção de medidas que conduzam ao desenvolvimento sustentável, como forma de garantir a qualidade ambiental e melhores oportunidades para as gerações futuras.

A Hora do Planeta é uma iniciativa promovida pela organização internacional WWF - World Wide Fund for Nature que desenvolve projectos de protecção das comunidades e da vida selvagem.

O apagar das luzes durante uma hora pode não parecer muito, mas é o suficiente para aumentar a consciencialização para a necessidade de cuidarmos da nossa única casa: o Planeta Terra. ALRAM

A WWF destaca a necessidade de a subida da temperatura ter de “permanecer abaixo do limiar climático de 1,5°C, para evitar danos irreversíveis à Terra. Para que isto aconteça, os indivíduos, as comunidades, as empresas e os governos devem intensificar urgentemente os seus esforços para proteger e restaurar o Planeta”.