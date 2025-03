Café do Teatro queixa-se de concurso público na Calheta

O Grupo Café do Teatro, que estava à frente da exploração de um dos bares da praia da Calheta há mais de 15 anos, manifestou a sua indignação em relação ao processo do concurso público realizado pela autarquia, que ditou a mudança na gestão do espaço.

De acordo com o grupo, "não houve qualquer consideração" da parte da Câmara Municipal em informá-los sobre a abertura do concurso, que ocorreu em meados de Dezembro de 2024. Foi apenas no dia 16 de Janeiro de 2025 que a empresa alega ter tomado conhecimento da realização do concurso, classificando a situação como "lamentável", especialmente por considerar "tudo o deu e fez" pelo desenvolvimento do concelho ao longo deste período.

Foto Facebook

"Nós não temos medo de ir a concursos… faz parte desta vida de negócios e é a forma mais correcta", pode ler-se na publicação nas redes sociais do grupo, onde também é destacado que, se tivessem sido informados a tempo, "o resultado ia ser muito diferente".

"Perder só mesmo assim, desta maneira", comentou a empresa de forma irónica.

Não obstante, o Grupo Café do Teatro desejou à nova empresa que assumirá o espaço, a vencedora do concurso, "as maiores felicidades" para os próximos cinco anos de gestão, deixando, no entanto, a promessa que, em 2030, "vão regressar a casa".