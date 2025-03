200 atletas de 15 nacionalidades no Calheta Roller Skate este domingo

O Calheta Roller Skate, que vai decorrer este domingo, na pista de patinagem dos Prazeres, vai contar com 200 atletas de 15 nacionalidades. O evento é organizado pelo Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e pelo Clube Recreativo O Santanense.

O evento, que hoje foi apresentado no Salão Nobre dos Paços do Concelho, tem início marcado para as 9 horas, com as provas de apuramento, sendo que entre as 14h30 e as 16 horas haverá como novidade uma actividade lúdica para os mais pequenos patinadores. A competição final culminará com a entrega de prémios, por volta das 18h30.

Francisco Casimiro, presidente do CDR Prazeres, agradeceu o apoio das diversas entidades que tornam este evento possível, nomeadamente a Câmara Municipal da Calheta e o Governo Regional, bem como a todos os que direta ou indiretamente contribuem para o sucesso desta iniciativa, como os atletas e os seus familiares "que, com muito esforço e dedicação, se envolvem nesta organização de âmbito internacional".

Doroteia Leça, presidente da Câmara em exercício, aproveitou a oportunidade para enaltecer todo o empenho da organização deste evento, lançando o convite à população para que no próximo domingo passem pela freguesia dos Prazeres para assistir a este que será “um espectáculo” proporcionado por um desporto de “muita elegância”. A autarca destacou, de resto, a importância deste evento para a economia local e para a promoção do destino Madeira, de forma particular do concelho da Calheta.

Já o director regional do Desporto agradeceu mais esta iniciativa bem acolhida na Calheta, um concelho sempre aberto a eventos desta natureza. David Gomes deixou uma palavra de apreço a todos aqueles que se dedicam e impulsionam a prática desportiva junto dos nossos jovens, incentivando-os a se manterem ativos ao invés de seguirem “caminhos desviantes”.