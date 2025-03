Câmara de Lobos assinala Hora do Planeta

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinala, no próximo dia 22 de Março, a Hora do Planeta, associando-se a um dos maiores movimentos ambientais a nível global, que mobiliza milhões de pessoas em mais de 187 países. A iniciativa contará com uma aula de yoga e o apagar de iluminação pública, refere uma nota de imprensa da autarquia.

O momento central da iniciativa em Câmara de Lobos será o "apagar das luzes", que decorrerá entre as 20h30 e as 21h30. Durante este período, "a iluminação pública será desativada temporariamente em vários locais emblemáticos do concelho, incluindo a freguesia do Curral das Freiras e arruamentos como a Praça da Autonomia, a Rua Nova da Praia, a Baía de Câmara de Lobos, o Ilhéu, o Caminho da Trincheira e o Pico da Torre". Esta ação, sublinha, "visa não só demonstrar o compromisso do município com a sustentabilidade, mas também sensibilizar a população para a importância de adotar práticas mais amigas do ambiente".

"O Município, enquanto um dos beneficiários do projeto LIFE Natura@night, uma iniciativa coordenada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), integra a Aliança Macaronésica para a Redução da Poluição Luminosa. No âmbito deste projecto, foram instaladas na baixa da cidade luminárias com tecnologia LED de espectro controlado, que minimizam a emissão de luz azul, reduzindo assim os impactos negativos na fauna noturna", sublinha a autarquia.

Paralelamente ao apagar das luzes, será realizada uma aula de yoga no Ilhéu de Câmara de Lobos. "Com recurso a auscultadores sem fios, os participantes poderão ouvir as orientações da instrutora e a música ambiente, criando um espaço de concentração e tranquilidade, livre de distrações externas. Esta iniciativa, organizada em parceria com a Silent Beats, pretende unir a comunidade num momento de reflexão e conexão com a natureza", explica a nota, complementando que "a participação no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia". Assim, "os interessados podem reservar o seu lugar enviando uma mensagem através do Instagram da Silent Beats".

Segunda a vereadora com o pelouro do Ambiente, Agricultura e Mar, Dina Silva, "a Hora do Planeta é mais do que um apagar de luzes; é um apelo global à ação, um momento para refletir sobre o impacto das nossas escolhas e para assumir compromissos que contribuam para um futuro mais sustentável. Câmara de Lobos está comprometida com esta causa e convida todos a serem parte da mudança”.