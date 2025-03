Funchal adere à Hora do Planeta e apaga iluminação de edifícios públicos e monumentos

O Funchal vai apagar as luzes dos edifícios e monumentos mais emblemáticos, este sábado, entre as 20h30 e as 21h30, por forma a celebrar a Hora do Planeta. Esta é uma iniciativa global liderada pela WWF - World Wide Fund For Nature. O objectivo é o de sensibilizar para as urgentes questões das alterações climáticas.

As celebrações, no Funchal, iniciam-se durante o dia, no Parque Ecológico do Funchal, em parceria com o Corpo Nacional de Escutas - agrupamento 420, Tecnovia Madeira e Ginásio Platinium Health&Fitness Club, com actividades de plantação e acções de sensibilização para conhecimento e valorização da biodiversidade dos ecossistemas do concelho do Funchal.

"Estes gestos não só representam um símbolo de solidariedade global, mas também pretende incentivar a reflexão sobre a importância da adoção de medidas individuais e colectivas para proteger o nosso planeta", indica nota à imprensa, acrescentando que "a Hora do Planeta é uma oportunidade para a união e para mostrar que as pequenas ações de cada um de nós podem gerar um grande impacto global. A Câmara Municipal do Funchal conta com todos para tornar o Funchal uma cidade cada vez mais sustentável".