No próximo dia 22 de Março, sábado, entre as 20h30 e as 21h30, a autarquia de Machico lança o repto para que a população desligue as luzes durante 60 minutos. O objectivo é assinalar a 'Hora do Planeta'.

A Câmara revela que, pelas 21h40, também irá decorrer uma caminhada pela frente-mar de Machico. O ponto de encontro está marcado para as 20h15, no Porto de Recreio.