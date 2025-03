Iberian Festival Awards distinguem comunicação do Summer Opening 2024

Tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa deste domingo, 16 de Março, o festival Summer Opening e a equipa de comunicação responsável pelo evento, a Push Off Studios, foram premiados na nona edição dos Iberian Festival Awards, na categoria ‘Best Service Provider’ (National Winner).

A gala para entrega dos prémios decorreu, ontem à noite, em Almancil, no Algarve.

Este prémio distingue o fornecedor de serviços que mais se destacou pela “excelência do seu trabalho em áreas como produção, logística e marketing” ao longo do último ano.

No caso da Push Off Studios – empresa madeirense especializada em conteúdo digital e ‘storytelling’, com foco em vídeo e fotografia – a distinção reconhece “a sua inovação e qualidade na cobertura de eventos”.

Este é também o terceiro ano consecutivo em que o Summer Opening é premiado internacionalmente nos Iberian Festival Awards, uma das principais distinções no cenário dos festivais de música da Península Ibérica.

Em 2024, o festival recebeu o prestigiado ‘Excellence Award’, atribuído à entidade do ano, além dos prémios ‘Best Live Performance’, pela actuação de Richie Campbell (2023), e ‘Best Festival Photo’ (2022), premiando o trabalho da fotógrafa Sara Falcão.

Nesta edição dos Iberian Festival Awards, o Summer Opening foi nomeado em 12 categorias, alcançando o ‘Top 10 geral’ e o’Top 5 de Portugal’ em quatro delas: ‘Best Medium-Sized Festival’, ‘Best Service Provider– Push Off Studios’, ‘Best Brand Activation – Cerveja Coral’ e ‘Best Live Electronic Act – Sam The Kid ft. Deejay Big, hosted by Sir Scratch’.