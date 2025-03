Presidente da ALRAM felicita NAPA pela vitória no Festival da Canção

Foi uma noite de glória para a banda madeirense NAPA. Este sábado, com a música 'Deslocado', a banda venceu a 58.ª edição do Festival da Canção e, por isso, vai representar Portugal no Festival da Eurovisão que, este ano, vai realizar-se na Suíça. Nas redes sociais multiplicam-se as reacções a esta vitória.