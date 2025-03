Ivo Sardinha e Marco Leça sofrem aparatoso acidente no Rali de Machico

A segunda classificativa do Rali do Marítimo – Município de Machico 2025 ficou marcada por um acidente envolvendo a dupla Ivo Sardinha/Marco Leça, ao volante do Peugeot 208 Rally4.

O despiste aconteceu na zona da Maiata e causou danos significativos na viatura, levando à interrupção da prova neste momento.

Dado ao forte embate, foi necessária a entrada da ambulância no troço para prestar assistência aos dois atletas. Além disso, o médico da prova também se deslocou ao local para avaliar a condição do piloto e do co-piloto, que apesar do susto e do aparato, saíram ilesos do despiste.