Albuquerque diz que vai à Eurovisão "um quase hino, cheio de gente dentro"

O presidente do Governo Regional recorreu às redes sociais para felicitar os NAPA pela sua vitória, ontem, no Festival da Canção, afirmando que "à Eurovisão, vai um grupo super talentoso, uma canção fantástica e uma história, um quase hino, cheio de gente dentro".

No texto publicado no Facebook, Miguel Albuquerque aponta que "'Deslocado' vai até à Eurovisão, mas, mais que isso, vão à Eurovisão todos os filhos que, em qualquer parte do mundo, tiveram de deixar a sua casa por uma qualquer razão", acrescentando que vão ainda "os nossos estudantes, os nossos emigrantes, as mães à janela, vão as emoções, as saudades, vai a paz da nossa terra".