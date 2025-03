Cooperativas reclamam mais apoios da Região

Cooperativas criticam falta de política e exigem apoios é o título da manchete da edição do DIÁRIO deste domingo, 16 de Março de 2025. "Organizações afirmam que sem mais estímulos, a construção a custos controlados não resolverá o problema da falta de habitação da classe média. Terrenos, garantias de financiamento e incentivos fiscais apontados como contributos essenciais", acrescentamos na primeira página o que poderá ler entre as páginas 10 a 12.

Também como tema de relevo neste dias é a campanha eleitoral na qual exploramos alguns temas que podem ser preocupação dos eleitores. Menos alunos e professores mais velhos é o título. "O retrato da Educação na Região não é auspicioso. Apenas 9% dos docentes têm menos de 40 anos. Partidos detalham medidas para inverter situação e fixar profissionais", apontamos. Para ler nas páginas 3, 4 e 5.

Notícia do sector do turismo que vem directamente da BTL que decorre (e termina hoje) em Lisboa. Bernardo Trindade recandidata-se à AHP, sendo que o "Hoteleiro madeirense disputa liderança da associação. Roberto Santa Clara será o representante na Madeira. Para ler na página 13.

Outra chamada para a primeira página é a entrevista que revela palavras de quem sabe. Paciência e inovação sem perder as raízes é a "receita do chef José Diogo Costa para o reconhecimento internacional". Para ler nas páginas 30 e 31.

Por fim, Summer Opening distinguido nos Iberian Festival Awards. Saiba qual foi na página 41.

Bom domingo e boa leitura.