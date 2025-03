Funchal com voto de louvor pela vitória dos NAPA no Festival da Canção

A Câmara Municipal do Funchal pretende aprovar, na próxima quinta-feira, em reunião de Câmara, um voto de louvor à banda madeirense NAPA, pela vitória no 58.º festival da Canção de 2025 e consequente representação de Portugal no festival da Eurovisão.

Segundo nota à imprensa, este louvor reconhece o talento no panorama regional, nacional e internacional.

Os NAPA, que anteriormente se chamavam Men on the Couch, são uma banda de indie pop e indie rock, formada no Funchal, em 2013, sendo constituída por Guilherme Gomes (vocal e guitarra), João Rodrigues (bateria), Francisco Sousa (guitarra), Diogo Góis (baixo) e João Lourenço Gomes (piano).