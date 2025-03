Carros de rali envolvidos em acidente em cadeia na Via Expresso

Um acidente em cadeia envolvendo quatro viaturas, entre as quais dois carros de rali, aconteceu há instantes, no Túnel das Cales, na Via Expresso do Porto da Cruz.

Apesar das informações ainda serem escassas, foi possível apurar que as viaturas de rali envolvidas pertencem a Filipe Freitas e Emanuel Martins, pilotos que participam no Rali do Marítimo – Município de Machico 2025, que ocorre este fim-de-semana.

De acordo com testemunhas no local, um condutor encontrava-se a sinalizar a avaria de um camião na via, o que motivou a paragem dos carros de rali. Porém, uma quarta viatura, um carro ligeiro de uso particular, que seguia a uma velocidade mais elevada, não terá conseguido travar a tempo, colidindo com os dois veículos de competição, dando assim origem ao acidente.