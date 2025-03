Depressão Laurence chega em força na manhã de domingo

'Laurence', nome da depressão, atribuído pela Delegação Regional dos Açores do IPMA, "que se irá centrar às 12h00 de domingo, 16 de Março, aproximadamente em 40°N 23°W, com uma pressão no seu centro de 996 hPa", informa a autoridade meteorológica nacional. Ou seja, chega em força amanhã, mas hoje já deve estar a ser sentido um pouco por toda a ilha da Madeira.

"Passando a norte do arquipélago da Madeira na madrugada do dia 17", o temporal irá afectar o arquipélago da Madeira, com "agravamento das condições meteorológicas, com ocorrência de precipitação, por vezes forte na manhã do dia 16, devido à passagem de um sistema frontal associado à depressão" com aviso de nível amarelo já emitido, relembra.

"Espera-se também um aumento da intensidade do vento ao longo do dia 16, que se irá prolongar até dia 17, com rajadas até 80-90 km/h, podendo atingir até 110 km/h nos pontos mais altos da ilha da Madeira, motivando também a emissão de aviso de nível amarelo", recorda.

Já o "aumento da agitação marítima irá sentir-se nos dias 17 e 18 com ondas entre 5 e 7 metros de altura significativa. Por este motivo, foi já emitido aviso de nível laranja para este parâmetro", frisa. Refira-se que a Madeira está sob avisos amarelo e laranja para a agitação marítima, prevendo o IPMA, ondas que podem atingir os 14 metros de altura, vigorando o aviso mais gravoso entre as 3h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira, bem como avisos amarelos para a chuva (entre as 3h00 e as 15h00 de domingo) e para o vento (entre as 21h00 de amanhã e as 18h00 de segunda-feira) na ordem dos 80 a 110 km/hora.

O IPMA recomenda "o acompanhamento das previsões e atualizações dos avisos meteorológicas dada a incerteza associada à trajextória e evolução da depressão Laurence", sendo que este comunicado será actualizado amanhã por esta hora.