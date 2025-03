Homem semi-nu causa estupefação no Funchal

As pessoas que circulavam este sábado, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, foram surpreendidas com uma cena insólita, ao verificarem um homem semi-nu a caminhar tranquilamente por uma das zonas mais movimentadas da cidade.

A situação não passou despercebida a residentes e turistas, que reagiram com estupefação ao ver o indivíduo a transitar apenas com uma toalha branca em plena via pública.