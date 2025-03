A comunicação digital aproxima ou distancia?

Houve um tempo em que bilhetes dobrados passavam de mão em mão nas salas de aula, cheios de segredos e emojis desenhados à mão. Telefonávamos de casa e a internet chegava após uma sequência de ruídos metálicos. Hoje, comunicamos com um simples clique, expressamos emoções com um emoji e assistimos à vida a acontecer num ecrã. Mas, à medida que nos tornamos cada vez mais digitais, será que estamos verdadeiramente no controlo da nossa presença online?

Quase metade dos adolescentes está online constantemente, segundo o Pew Research Center. Basta observarmos à nossa volta – ou os nossos próprios hábitos – para perceber que a dependência digital atravessa gerações. Entre notificações, mensagens e atualizações, muitos de nós já não conseguem passar um dia sem o telemóvel por perto. A internet passa a ser uma extensão da nossa identidade, moldando a forma como nos apresentamos ao mundo e como interagimos uns com os outros.

Os emojis tornaram-se a nova pontuação da era digital, condensando emoções e significados num único símbolo. Usamo-los para evitar mal-entendidos, suavizar mensagens ou simplesmente poupar palavras. Mas, se a comunicação se torna cada vez mais rápida e simplificada, o que estamos a perder pelo caminho? O significado dos emojis varia consoante a geração: um “polegar para cima” pode ser amigável para uns, mas soar distante ou até passivo-agressivo para outros, tal como o “rosto sorridente”. Será que a velocidade e a eficiência da linguagem digital nos afastam da reflexão mais profunda? No passado, construir um argumento exigia tempo e estrutura; hoje, um emoji pode resumir uma ideia. Ganhamos rapidez, mas perdemos profundidade.

Se os emojis mudaram como expressamos emoções, os algoritmos redefiniram a forma como comunicamos, determinando o que nos é mostrado e o que permanece invisível. As redes sociais favorecem conteúdos virais e respostas rápidas, moldando interações e criando bolhas informativas. O que antes era um espaço de diálogo aberto tornou-se uma comunicação filtrada, onde a visibilidade depende mais da popularidade do que da relevância. Estamos realmente a expressar-nos livremente ou apenas a responder ao que nos é servido?

Se há algo que os emojis não conseguem expressar, é a preocupação com a privacidade. Já todos ouvimos histórias – ou vivemos na pele – a experiência de falar sobre um produto e, minutos depois, ver anúncios sobre isso no telemóvel. Um relatório da NordVPN sugere que os smartphones podem estar a ouvir conversas para personalizar publicidade. Mas será que temos noção da quantidade de dados que partilhamos sem querer? Para reduzir esse risco, é possível limitar o acesso das aplicações ao microfone nas definições do telemóvel. Ainda assim, aceitamos termos e condições sem ler, damos permissões sem questionar e confiamos nos algoritmos para nos mostrar exatamente o que queremos ver. No fundo, pagamos a “gratuidade” das plataformas com a nossa própria informação.

Os emojis, com a sua aparente simplicidade, mostram-nos que a comunicação digital é sempre mais do que parece. Tal como um emoji pode ser interpretado de diferentes formas consoante o contexto, a tecnologia tanto pode conectar como isolar, facilitar como confundir.