A noite de consagração dos NAPA no Festival da Canção e as reacções à vitória

Foi uma noite de glória para a banda madeirense NAPA. Este sábado, com a música 'Deslocado', a banda venceu a 68.ª edição do Festival da Canção e, por isso, vai representar Portugal no Festival da Eurovisão que, este ano, vai realizar-se na Suíça. Nas redes sociais multiplicam-se as reacções a esta vitória.

Os madeirenses foram os sétimos a subir a palco, numa interpretação da música criada por João Guilherme Gomes, João Lourenço Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis, Francisco Sousa e André Santos e com letra de João Guilherme Gomes.

No final da noite, já depois de consagrada a vitória, o o vocalista dos Napa, Guilherme Gomes, assumia que apenas conseguia agradecer.

Só no Spotify, a música dos NAPA já foi ouvida 1.017.851 vezes. No Youtube, o vídeo da final, que ontem se realizou, já foi reproduzido 53 mil vezes e o da semi-final conta mais de 95 mil visualizações.

Entretanto, tal como é habitual no 'mundo' da Eurovisão, começam a surgir as reacções à música que vai representar Portugal. Um desses casos é o de Sean Doonan, que descreve a música como tendo "um sentimento de pertença". Além disso, o comentador diz apreciar o facto de Portugal apostar em músicas na sua língua materna, independentemente da tendência europeia de escolher músicas em inglês.

Já Maria e a Hannah, no canal de Youtube ESC Norway, afiançam que não esperavam que fosse esta a canção a vencer o festival português, tendo em conta a melhor contação de outras músicas, a nível internacional. No entanto, assumem que era uma das suas favoritas. "É bonita música portuguesa", afirma Hannah, enquanto que Maria afirma que a música "apela à alma".

Pelas redes...

Entretanto, várias pessoas e entidades já vieram felicitar a banda madeirense por esta vitória. É o caso da Junta de Freguesia de São Martinho que, numa publicação no Facebook, fala num "enorme orgulho" pelos "filhos desta freguesia". " Esta conquista enche de orgulho não só São Martinho, mas toda a Madeira, ao ver um talento da nossa terra alcançar este reconhecimento nacional", aponta.