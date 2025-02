Época 2025 de ciclismo abre amanhã com prova da Taça da Madeira de Downhill

A primeira prova da Taça da Madeira de Downhill e Mini Downhill realiza-se, amanhã, nos Prazeres, dando assim início, oficialmente à época 2025 de ciclismo, apesar de no passado domingo se ter realizado a primeira concentração de escolas.

De acordo o presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, Xavier Nunes, a prova conta com um recorde de inscritos, nomeadamente 100.

“Temos tudo para ter um bom espectáculo.” Xavier Nunes, presidente da Associação de Ciclismo da Madeira.

Este sábado, realizou-se uma reunião entre a associação e os clubes e, apesar de o orçamento para a nova temporada ainda não ter sido aprovado, a competição vai para os 'trilhos' já este domingo.

Entre as 8h30 e as 9h30 estão agendados os treinos para os mais novos (mini downhill) enquanto entre as 10h30 e as 12h30 tem lugar as sessões de treino para as categorias principais.

Já a manga de qualificação terá lugar pelas 13h30, enquanto a 'descida final' acontecev pelas 15 horas, com a entrega de prémios a a acontecer pelas 16h30.

A organização desta prova está a cargo da Associação de Ciclismo da Madeira e do clube Caniço Riders.