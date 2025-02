Campeonato da Madeira de Vela Ligeira com prova em Machico

A baía de Machico recebe, no próximo fim-de-semana, dias 8 e 9 de Fevereiro, a terceira prova do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira - Troféu Salatia Yachts, com organização do Iate Clube de Santa Cruz, em conjunto com a Associação Regional de Vela da Madeira.

Este é um evento destinado às classes de optimist infantil e juvenil, Ilca 4/5 e 6 e Hansa.

Em comunicado, a organização diz estar prevista a participação de cerca de 40 crianças e jovens, entre atletas do Iate Clube de Santa Cruz, Clube Naval do Funchal e Centro Treino Mar. Haverá, também, um barco de apoio disponível, GAIA, para convidados que queiram acompanhar a prova de perto.

Programa do evento

Dia 8 de Fevereiro

– 13 horas: Sinal de advertência da 1.ª largada

Dia 9 de Fevereiro

– 12 horas: Sinal de advertência da 1ª largada

– 17 horas: Cerimónia de entrega de Prémios

– 17h30: Convívio com todos os participantes e convidados