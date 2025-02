‘Autocarro marítimo’ vai navegar até ao Porto Santo no Verão

A nova embarcação ‘SeaYou’, da empresa Joy4Rent, Lda., destinada a realizar viagens em modo de ‘autocarro marítimo’ entre a Calheta (Porto de Recreio) e o Caniçal (Quinta do Lorde), com escala no Funchal (Cais 8), é o resultado de um investimento de 600 mil euros, que no Verão deverá estender-se ao Porto Santo, podendo também ser alargado à costa Norte da Madeira num futuro próximo.

Dados revelados por Afonso Gomes, director da empresa, por ocasião da visita à embarcação catamarã do presidente do Governo Regional, este sábado, no Porto de Recreio da Calheta.

Uma aposta que vem complementar a oferta marítimo-turística, neste caso assente num projecto ‘SeaBus’, que prevê a criação entre “10 a 15 postos de trabalho”.

André Gomes, que é também um dos mentores deste modelo de negócio, fala em “projecto inovador que vem, no fundo, resolver um dos grandes problemas que nós temos cá na ilha, que é a deslocação por via terrestre e com este serviço nós pretendemos as massas turísticas possam também deslocar-se a partir do mar”.

Para já o ‘autocarro marítimo’, mais vocacionado para o turismo, embora seja também objectivo ‘convencer’ o residente a aproveitar o descongestionamento do mar para poder viajar entre a Calheta e o Caniçal, está a realizar duas viagens por dia (ida e volta) com preço promocional a partir dos 27.50 euros por pessoa. Campanha prevista durar até final de Março. “A partir daí os preços vão aumentar cerca de 50%”, revela. “Às terças, sábados e domingos, partimos da Calheta, e nos restantes dias da semana, com exclusão da segunda-feira, partimos do Caniçal. Partidas às 8h30 da manhã, e a recolha dos passageiros no Funchal ocorre por volta das 9h45 e as 10h, dependendo do sentido da viagem”, esclarece.

O moderno catamarã, além de uma viagem confortável, oferece Wi-Fi gratuito, bar (bebidas e snacks) e tem a particularidade de todos os sistemas eléctricos da embarcação serem alimentados por painéis solares. A própria propulsão da embarcação era para ser electrificada, mas um imprevisto alterou os planos e comprometeu a candidatura a apoio comunitário.

“O investimento inicial foi à volta dos 600 mil euros, porque esta embarcação estava prevista ser eléctrica, só que devido a uma falha dos nossos fornecedores, infelizmente, não foi possível entregar uma embarcação eléctrica. No entanto, a sustentabilidade é algo que nós gostamos muito e valorizamos imenso, e por isso mesmo, nós decidimos manter toda a estrutura do barco também leve e incluir os painéis solares, portanto, todo o consumo eléctrico da embarcação é ecológico”, explicou.

Alteração que obrigou a empresa a suportar todo o investimento com a aquisição do ‘SeaYou’.

“Nós tínhamos um apoio da ADRAMA, só que ao não conseguirmos entregar todo o projecto eléctrico, acabámos por perder esse apoio e neste momento estamos por nossas custas”.

Constrangimento que não impedimento para iniciar a inovadora actividade no início deste ano, nem desmotiva a empresa na ambição de poder chegar mais longe com o ‘SeaBus’.

“Está no horizonte o Porto Santo e a Costa Norte também está no horizonte, mas vamos ter que ver primeiro como é que vão as coisas, com calma. Mas planeamos no Verão lançar um produto para o Porto Santo em estilo privado”, admitiu Afonso Gomes.