'Estrada do Aeroporto' parece uma pista de obstáculos

Só a partir do final deste mês de Fevereiro e “de forma sequencial e faseada”, o Governo Regional prevê começar a ser restabelecido, “sem quaisquer condicionantes e/ou impedimentos”, o tráfego rodoviário na Estrada Regional 204, mais conhecida por ‘Estrada do Aeroporto’, entre a Boa Nova (Funchal) e a Assomada (Caniço).

A reportagem do DIÁRIO experimentou a ‘prova de obstáculos’ que está transformada a obra no troço entre a Cancela e a Assomada, Caniço.

Sobretudo para quem circula no sentido Caniço/Funchal, está obrigado a uma condução em ‘slalom’ para contornar as elevadas adufas com as arestas pintadas de amarelo e assim escapar ao risco de furar pneus e/ou dar cabo da suspensão. Mas com atenções e cautelas redobradas para evitar bater de frente com os veículos que circulam em sentido contrário. Uma gincana que está a deixar os utentes da interminável estrada alvo de obras de requalificação, à beira de um ataque de nervos.

