Camião espalha lixo pela via rápida e assusta condutores

Um camião carregado de resíduos sólidos, nomeadamente plásticos, sem a devida protecção no contentor, espalhou hoje lixo pela via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz.

A situação assustou alguns condutores, que foram surpreendidos com o lixo no pára-brisas.

O vídeo de André Silva mostra o camião a circular na zona do Caniço, mas segundo o automobilista o pesado vinha a espalhar lixo na via desde o Funchal.