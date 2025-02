Serviços entram em 2025 com indicadores de confiança em queda

Os indicadores de confiança nos sectores de actividade da Indústria Transformadora, da Construção e Obras Públicas e no Comércio aumentaram em Janeiro de 2025 face ao mês anterior, enquanto nos Serviços houve uma diminuição, de acordo com a informação recolhida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) através dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC).

O indicador de confiança da Indústria Transformadora aumentou em Janeiro, após ter diminuído nos dois meses que o precederam. "A evolução do indicador deveu-se ao contributo positivo das opiniões sobre a evolução da procura global e as apreciações relativas aos stocks de produtos acabados, tendo as perspectivas de produção contribuído negativamente", explica a DREM. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda diminuiu em Dezembro e Janeiro, após ter aumentado de Setembro a Novembro.

Na Construção e Obras Públicas, o indicador aumentou em Janeiro, após ter diminuído em Novembro e Dezembro. "A evolução no último mês reflectiu o contributo positivo da componente das apreciações sobre a carteira de encomendas e das perspectivas de emprego. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses aumentou de Novembro a Janeiro, após ter diminuído em Outubro", analisa a DREM.

No Comércio, o indicador de confiança do Comércio aumentou em Janeiro, após ter diminuído em Dezembro. Tal resultou do contributo positivo do volume de vendas e do volume de stocks, tendo as apreciações sobre as perspectivas de actividade da empresa contribuído negativamente, observa a DREM que recorda que o saldo das perspectivas de evolução futura de preços aumentou de Novembro a Janeiro, após ter diminuído em Outubro.

Finalmente, nos Serviços, o indicador diminuiu no período de Julho a Janeiro, contrariando o movimento ascendente nos seis meses precedentes. "A evolução do indicador resultou do contributo negativo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas, das apreciações sobre a actividade da empresa e das perspectivas relativas à evolução da procura", refere a DREM. O saldo relativo às expectactivas de preços de prestação de serviços aumentou de Novembro a Janeiro, após ter diminuído entre Julho e Outubro.