Conservatório da Madeira vence Prémio 'Carlos Santos 2025'

A Assembleia Legislativa da Madeira acolheu ontem a abertura oficial da VIII edição do aCORDE, que este ano passou a Festival Internacional de Cordofones Tradicionais 2025, organizado pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, no qual foi revelado o 'Prémio Carlos Santos', que este ano foi atribuído ao Conservatório - Escola das Artes Eng.º Luiz Peter Clode.

Coube a Natalina Santos, directora de serviços da Educação Artística da Direcção Regional da Educação, revelar os premiados da edição de 2025.

A responsável pela coordenação do evento começou por dizer que o 'Prémio Carlos Santos' pretende distinguir individualidades ou instituições que tenham contribuído de forma decisiva, com particular impacto nos cordofones tradicionais madeirenses, por exemplo, autor, estudo, compositor, grupo artístico, associação e instituição, considerando a defesa e promoção dos instrumentos tradicionais, a longevidade, o impacto na educação, a qualidade e a relevância artística, bem como a obra editada.

Salientou que, para este 'Prémio Carlos Santos', o júri formado para o efeito decidiu, por unanimidade, homenagear o Conservatório - Escola Profissional das Artes Eng.º Luiz Peter Clode pelo seu trabalho na defesa, promoção e preservação dos cordofones tradicionais madeirenses.

As razões da atribuição deste prémio ao Conservatório da Madeira foram as seguintes:

O impacto significativo nos cordofones tradicionais madeirenses, tanto no âmbito dos cursos livres, outrora designados actividades extraescolares, através das décadas.

A criação do curso de cordofones madeirenses no Conservatório, inicialmente como curso livre em 2007 e, mais recentemente, como curso de ensino artístico especializado, a partir de 2020/2021, representa um marco na persecução da tradição musical.

Esta evolução reflecte um compromisso sólido com a formação de intérpretes e a perpetuação do legado dos cordofones tradicionais madeirenses.

A transformação do curso de cordofones madeirenses num programa de ensino artístico especializado demonstra uma aposta na educação de excelência para estes instrumentos.

Este curso de nível secundário oferece uma formação rigorosa que promove a profissionalização e o reconhecimento artístico dos intérpretes.

Além do curso especializado, o Conservatório - Escola das Artes da Madeira mantém o curso livre, do qual surgiu o Grupo Si Que Brade, que tem como missão a promoção e a divulgação dos cordofones e da música tradicional madeirense, reforçando a relevância artística desses instrumentos e levando a cultura da Madeira a diferentes públicos.

O Conservatório tem contribuído para a criação, edição e valorização de repertório para cordofones tradicionais, tanto através da formação de intérpretes como da promoção da música de raiz popular, consolidando um acervo cultural que enriquece a herança musical da Madeira.

Neste sentido, o Conservatório - Escola das Artes da Madeira tem sido um pilar incontornável na defesa e promoção dos cordofones madeirenses, cumprindo todos os critérios estabelecidos para a atribuição deste prémio.