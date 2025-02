Descobertos novos vestígios arqueológicos no lugar onde foi encontrada a 'Criança do Lapedo'

Novos vestígios arqueológicos, com até 26 mil anos, foram encontrados no Abrigo do Lagar Velho, em Santa Eufémia, Leiria, onde foi descoberta a "Criança do Lapedo", anunciou hoje o município.

Restos de fauna, ferramentas de pedra trabalhada, ossos e fragmentos de carvão foram identificados durante primeira fase de trabalhos que decorrem no local desde dezembro de 2024, revelou a Câmara de Leiria em comunicado.

Segundo a informação, os vestígios "contribuem, decisivamente, para compreender as ocupações do sítio, àquela época", entre 26 mil e 24 mil anos antes do presente, correspondente às "culturas Gravetense terminal e Solutrense médio".

Os indícios apontam que o local poderá ter tido "caráter residencial e, inclusive, duradouro".

A intervenção em curso tem está focada numa cavidade da parede do abrigo, designada "Testemunho pendurado", uma reentrância que preservou sedimentos com vestígios das ocupações paleolíticas no Abrigo do Lagar Velho, no período "logo após o famoso enterramento da 'Criança do Lapedo', datado de há 29 mil anos".

Os estudos envolvem especialistas nas áreas da Arqueologia, Engenharia Civil, Geografia, Geotecnia e Geofísica, numa intervenção coordenada pelas arqueólogas responsáveis pelo projeto de investigação do sítio.

Ainda de acordo com o município de Leiria, está em curso "o tratamento deste vasto conjunto de materiais arqueológicos no Laboratório de Arqueologia dos Apariços", instalado numa antiga escola primária da freguesia de Santa Eufémia.

Desenvolvidos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os trabalhos arqueológicos no Abrigo do Lagar Velho fazem parte de um projeto amplo de estabilização e valorização do sítio histórico, afetado por uma derrocada ocorrida no final de 2022.

Agora, procura-se "promover a estabilização e salvaguarda do Abrigo do Lagar Velho - sítio classificado -, permitindo o usufruto deste património cultural e natural, bem como da área envolvente, tanto por quem o visita, como por quem ali desenvolve investigações arqueológicas", acrescenta a Câmara Municipal.

Citada no comunicado, a vereadora da Cultura, Anabela Graça, considera que os procedimentos em curso "são essenciais, sendo que, nos próximos anos, o projeto vai continuar, com a criação de percursos e novas formas de proteger e interpretar o Abrigo do Lagar Velho", para que "este património tão valioso continue a ser preservado e, em simultâneo, acessível a todos".

Classificado Monumento Nacional desde 2013, o Abrigo do Lagar Velho está situado no vale do Lapedo, na freguesia de Santa Eufémia, a dez quilómetros de Leiria.

O lugar ficou conhecido depois de, em 1998, ali ter sido descoberta e desenterrada a "Criança do Lapedo", o primeiro esqueleto preservado do Paleolítico Superior em Portugal e, desde 2021, Tesouro Nacional.

A descoberta científica marcou a paleoantropologia internacional, pelas características relativas a 'Neandertal' e 'homo sapiens' do achado, que se crê ter sido sepultado há 29 mil anos.