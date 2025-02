Liverpool goleia Tottenham e avança para a final da Taça da Liga

O Liverpool, com uma exibição segura em Anfield, goleou hoje o Tottenham por 4-0, na segunda mão da meia-final da Taça da Liga inglesa, resultado amplamente suficiente para anular a derrota da primeira mão, por 1-0.

Os 'reds' marcam encontro com o Newcastle, na final da competição, em 16 de março, em época até agora perfeita, já que comandam destacados na Liga inglesa e continuam a lutar pela Liga dos Campeões e pela Taça de Inglaterra.

O egípcio Mohamed Salah foi determinante na reviravolta, primeiro com a assistência para o golo inaugural do neerlandês Cody Gakpo, aos 34 minutos, e depois cobrando com êxito a grande penalidade, aos 51, que colocou o Liverpool na frente da eliminatória.

Já com o jogo a pender totalmente para os 'reds', ainda marcaram o húngaro Dominik Szoboszlai, aos 75, e o neerlandês Virgil Van Dijk, aos 80.

O português Diogo Jota entrou na formação do Liverpool aos 72 minutos, para o lugar do uruguaio Darwin Nuñez, que saiu lesionado.

O Liverpool volta a entrar em ação já no domingo, para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra, jogando no terreno do Plymouth, do segundo escalão do futebol inglês.