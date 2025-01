PS-Madeira elege amanhã nova direcção e delegados ao Congresso

O PS-Madeira elege, amanhã, a nova direcção do Partido e os delegados ao XXII Congresso Regional.

Paulo Cafôfo, actual presidente do PS-Madeira, apresenta-se como o único candidato à liderança, com a moção de estratégia global intitulada 'Estabilidade e Compromisso', que contou com perto de mil subscritores.

Uma candidatura que, como o próprio explica, "tem o foco apontado ao reforço da liderança do Partido, com o firme propósito de se apresentar às Eleições Legislativas Regionais com o compromisso de garantir as necessárias estabilidade e mudança na Região".

"Numa conjuntura marcada por uma crise política e uma instabilidade sem precedentes, com um Governo Regional do PSD que tem governado em prol de interesses pessoais e partidários e que não resolve os problemas com que a Madeira e os madeirenses se defrontam", Paulo Cafôfo assume o firme compromisso de apresentar e pôr em prática as soluções em áreas prioritárias como a saúde, a habitação, a diversificação económica, o aumento dos rendimentos e a justa distribuição da riqueza.

Nas eleições internas de amanhã, estão em condições de votar cerca de 2.000 militantes, num acto eleitoral que decorrerá em 17 locais distribuídos por todos os concelhos da Região e cujo horário varia entre as 10 e as 22 horas.

Os locais e horários de votação podem ser consultados no site do PS-Madeira (www.psmadeira.pt).

O XXII Congresso Regional do PS-Madeira está agendado para os dias 22 e 23 de Março.