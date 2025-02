Alunas de Machico alvo de processo disciplinar após agressões

Duas alunas da Escola Secundária de Machico envolveram-se ontem numa zaragata, o que causou grande aparato junto comunidade escolar.

As mútuas agressões foram filmadas por outros estudantes e têm circulado nas redes sociais.

Ao DIÁRIO, o director da escola, confirmou a ocorrência e diz que ambas as discentes serão alvo de um processo disciplinar.

Contudo, José Maria Dias explicou que após chegar à fala com as alunas e respectivos encarregados de educação e de ter havido um entendimento entre todos “não houve a necessidade de as suspender preventivamente”.