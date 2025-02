Concerto de Márcio Amaro com casa cheia em Wollongong na Austrália

O artista madeirense Márcio Amaro está a realizar uma digressão à Austrália durante um mês.

O artista actuou na cidade Wollongong, na Austrália, onde a comunidade portuguesa sendo a maioria de origem madeirense aderiu em massa para participar no concerto do cantor.

O evento decorreu durante um jantar. Márcio Amaro falou com o DIÁRIO: "Está a ser muito bom, estão quase todos a dançar e aproveitar ao máximo o meu concerto".

O cantor natural da Camacha chegou à Austrália no passado dia 25 de Janeiro onde actuou nas comemorações do Dia da Madeira no Portugal Madeira Club, liderado pelo madeirense José Manuel Góis, que desempenha também o cargo de conselheiro das Comunidades Madeirenses na Austrália.

O representante madeirense também marca presença hoje no evento que ainda está a decorrer naquela cidade australiana.