Casa São José em projecto solidário em Londres

No passado dia 1 de Fevereiro, a equipa de alimentação da Casa São José esteve em Londres a confeccionar um jantar para angariação de fundos, para a conclusão de uma escola em Ruanda, África.

Este jantar de angariação de fundos "foi muito além de uma refeição ou evento social, pois representou a oportunidade de mobilizar recursos financeiros e gerar a consciencialização sobre as necessidades da comunidade e de países distantes e subdesenvolvidos", refere a instituição.

A Casa São José reuniu esforços para tornar este evento, contribuindo com todos os custos para a projecção da sua equipa de alimentação, enviando 3 elementos.

"E a realização deste jantar não só superou a meta prevista para angariação de fundos, como também promoveu uma rede de apoio para este projecto", enalteceu a instituição, que reforçou que esta "foi mais uma forma de afirmar o seu papel social".

O projecto Indabo Nursery em Ruanda, África, é coordenado por Isabel Esteves, uma professora portuguesa que se encontra emigrada em Londres. Este projecto funciona com uma creche que apoia 128 crianças, prestando auxílio ao nível da alimentação, higiene pessoal, vestuário, como também na oportunidade de aprenderem a ler e escrever. De forma a aumentar a renda familiar, as mães destas crianças são assistidas com a frequência de alguns cursos, como costura e artesanato.