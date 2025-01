Márcio Amaro mostra o seu 'lado R' na Semana do Mar do Porto Moniz

O cantor madeirense Márcio Amaro abrilhantará a Semana do Mar do Porto Moniz, com um concerto marcado para 27 de Julho, último dia do evento.

O artista tem sido presença assídua em diversos eventos locais e junto das comunidades espalhadas pelo mundo, como em Sydney, onde se encontra neste momento. Além disso, tem levado o seu projecto musical aos mais diversos programas de televisão nacionais da RTP1, TVI, SIC e CM.

Casa cheia para ouvir o cantor Márcio Amaro em Sydney O cantor madeirense está numa digressão à Austrália onde está a realizar diversos concertos nas cidades de Sydney, Perth, Melbourne, Camberra e Wollongong. Mas os dois primeiros concertos aconteceram ontem à noite e hoje no Portugal Madeira Clube em Sydney por ocasião das comemoração do Dia da Madeira que acontecem este fim de semana.

O cantor madeirense, que assinou com a editora Espacial, lançou recentemente o álbum ‘Meu Lado R’, do qual faz parte o tema ‘Baila Comigo’.

Na sua discografia, encontramos ainda sucessos, como ‘Chegou o Bailão’ e 'Isto é que é Vida', que reflectem a sua versatilidade e capacidade de se reinventar na música portuguesa. Temas que poderão fazer parte do alinhamento do espectáculo do dia 27 de Julho da Semana do Mar do Porto Moniz.

Além de Márcio Amaro, neste evento organizado pela autarquia local actuam ainda os projectos e artistas regionais Tiago Sena Silva, Miro Freitas, Garcias, Catarina Melim,Wilson Correia, Ernesto Macedo, Orquestra de Jazz do Funchal e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz através do Grupo Coral e Tuna de Bandolins.

Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz enriquece cartaz da Semana do Mar A autarquia acaba de anunciar nas redes sociais que a sua actuação está agendada para 22 de Julho

Orquestra de Jazz do Funchal abrilhanta Semana do Mar Actuação realiza-se a 22 de Julho, Dia do Concelho do Porto Moniz

Até ao momento, os cabeças-de-cartaz são António Zambujo, Jorge Ferreira, Gabriel O Pensador, Xutos & Pontapés e Plutonio, com actuações a 22, 23, 24, 25 e 26 de Julho, respectivamente.

O evento realiza-se de 22 a 27 de Julho.