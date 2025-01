Casa cheia para ouvir o cantor  Márcio Amaro em Sydney

O cantor madeirense está numa digressão à Austrália onde está a realizar diversos concertos nas cidades de Sydney, Perth, Melbourne, Camberra e Wollongong. Mas os dois primeiros concertos aconteceram ontem à noite e hoje no Portugal Madeira Clube em Sydney por ocasião das comemoração do Dia da Madeira que acontecem este fim de semana.

O cantor madeirense iniciou o concerto perante uma casa completamente esgotada de emigrantes, pois foi o artista convidado para estas comemorações, com o apoio do Governo Regional da Madeira para esta deslocação.

Marcio Amaro, natural da freguesia da Camacha tem vido a realizar diversos concertos para as comunidades madeirenses espalhadas pelo no mundo.

O cantor disse que esta satusfeito por regressar novamente à Austrália onde tem muita família.

Márcio Amaro recordou que durante o espetáculo que este ano faz 20 anos que deu o seu primeiro concerto na Austrália e no mesmo espaço onde se deu o concerto de ontem e de hoje.

O concertos consistiram em músicas mais de género popular cantadas pelo cantor e outros originais como por exemplo “Chegou o bailão” entre outras. Hoje o cantor volta a dar um segundo concerto no Portugal Madeira Clube.

Hoje as festividades do Dia da Madeira terminaram hoje, no mesmo dia que Austrália celebra o dia da nação.