ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove concerto no Reid's

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um recital com violino e marimba, no próximo dia 6 de Fevereiro, quinta-feira, às 21h30, no Reid's Palace a Belmond Hotel.

"Será um recital com o Legno Duo de violino e marimba, com a violinista Joana Costa e o chefe de naipe o percussionista Duarte Santos, dedicados instrumentistas da estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira", revela o director artístico da OCM, Norberto Gomes.

Os bilhetes custam 15 euros (preço único),estando à venda na recepção do próprio hotel.

PROGRAMA:

Ney Rosauro [n 1952] - Two Movements for Violin and Marimba

Mario Carro [n 1979] - About Escher

Astor Piazzolla [1921 - 1992] - Café 1930

Emmanuel Séjourné [n 1961] - Attraction