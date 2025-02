PSP avisa onde vai fiscalizar com radar em Fevereiro

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública já divulgou os locais onde irá realizar operações de fiscalização com utilização de radar neste mês de Fevereiro. Trata-se de uma fiscalização que ocorre no âmbito do programa ‘Quem o avisa…’ e que tem por objectivo controlar a velocidade das viaturas.

No dia 13 de Fevereiro o radar da PSP vai estar posicionado na Rua 5 de Fevereiro, no Funchal, pelas 10 horas. No dia 20 deste mês a polícia vai fiscalizar a velocidade na Estrada de Santa Catarina, em Santa Cruz, a partir das 18 horas.

Já no dia 28 de Fevereiro o radar vai estar na via rápida, em Câmara de Lobos, ao Km 9.4 Este-Oeste, a partir das 18 horas.

É preciso ter em conta que poderão ocorrer outras acções de fiscalização que não foram divulgadas.