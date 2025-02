Sindicato Democrático dos Professores da Madeira solicitou audiências com partidos políticos

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira solicitou audiências com os diversos partidos políticos com representação regional. Em comunicado enviado, o sindicado esclarece que as audiências "visam apresentar um conjunto de medidas direccionadas à área docente, cuja implementação imediata, se entende, ser essencial para a estabilidade e o bom funcionamento do sistema educativo regional."

Neste sentido, as reuniões estão agendadas para os dias 4, 5 e 6 de Fevereiro:

- Dia 04 - Juntos Pelo Povo – 10:00 horas;

- Dia 04 - Partido Social Democrata – 11:00 horas;

- Dia 05 – Partido Comunista Português - 11:30 horas;

- Dia 06 – Partido Socialista – 10:00 horas;

- Dia 06 - Centro Democrático e Social – Partido Popular - 11:00 horas