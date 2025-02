ANSA/Orquestra Clássica da Madeira em concerto no Reid's

Esta quinta-feira, 6 de Fevereiro, a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um recital com violino e marimba, às 21h30, no Reid's Palace a Belmond Hotel.

O recital, que contará com a violinista Joana Costa e o percussionista Duarte Santos, terá, no seu programa, Ney Rosauro [n 1952] - Two Movements for Violin and Marimba, Mario Carro [n 1979] - About Escher, Astor Piazzolla [1921 - 1992] - Café 1930 e Emmanuel Séjourné [n 1961] - Attraction.

Os bilhetes custam 15 euros (preço único),estando à venda na recepção do hotel Reid's.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - José Manuel Rodrigues preside à reunião da Comissão Permanente, para a emissão de pareceres solicitados pela Assembleia da República e pelo Governo da República;



10h00 - O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira solicitou audiências com os diversos partidos políticos com representação regional. Esta quinta-feira recebe o Partido Socialista às 10 horas e o Centro Democrático e Social às 11 horas;

11h00 - José Manuel Rodrigues recebe, em audiência, a delegação da Madeira da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), coordenada por Marla Jasmins;



15h00 - Reunião de Câmara Município da Ribeira Brava no Salão Nobre da Autarquia;

18h30 - A Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Cancro para celebrar o trigésimo aniversário, promove um conferência com o tema 'O cancro longe de casa', que terá lugar a partir das 18h30, no Hotel Pestana Casino Park, Sala Lisboa.

18h45 - Académico x Sporting da Taça de Portugal de Andebol no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo;

19h00 - Festival Acorde



Conselho de Governo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Fevereiro, Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina:

1608 - Nasce António Vieira, padre jesuíta, professor de Retórica e de Humanidades, crítico da sociedade e da escravatura, defensor dos cristãos-novos, autor da "Apologia das Coisas Profetizadas".

1818 - D. João VI é aclamado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, no Terreiro do Paço (ou Largo do Paço), no centro do Rio de Janeiro, Brasil.

1908 - Subida ao trono de D. Manuel II.

1995 - O vaivém norte-americano Discovery cumpre com êxito a aproximação prevista à MIR, cerca de 12 metros, da estação orbital russa.

2016 -O Estado português e o consórcio Gateway de Humberto Pedrosa e David Neeleman assinam um memorando de entendimento, que devolve ao Estado 50% do capital da transportadora aérea nacional. O Governo de António Costa assegura para o Estado 50% do capital da TAP, revertendo parcialmente a privatização. Já a Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, garante a gestão da companhia aérea por privados.

2022 - O tenista João Sousa vence o torneio de Pune, na Índia, ao bater na final o finlandês Emil Ruusuvuori em três 'sets', conquistando o quarto título da carreira.

2023 - Um sismo de magnitude 7,8 na escala aberta de Richter, atinge o sul da Turquia, e faz perto de 36 mil mortos no país e na Síria.

Pensamento do dia