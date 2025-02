Deputada acredita em medidas de protecção para a banana da Madeira

A presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, Emília Cerqueira, mostrou-se confiante de que “serão tomadas medidas de precaução” para proteger a banana da Madeira ou de outros produtos das regiões ultraperiféricas, caso o acordo Mercosul seja ratificado pelos Estados-membros da União Europeia.

A deputada reagia assim às preocupações expressas pela secretária regional da Agricultura e Pescas, que alertou para os potenciais prejuízos que o acordo pode trazer para os produtores madeirenses.

A principal inquietação reside na concorrência desleal com a banana da América Latina, produzida com custos significativamente mais baixos e sem garantias rigorosas de segurança alimentar.

Apesar de admitir que a homologação do acordo é praticamente inevitável, Emília Cerqueira acredita que será assegurada uma protecção especial para a banana da Madeira e das Canárias, à semelhança do que já acontece com outros produtos originários das regiões ultraperiféricas.

Palavras que aconteceram depois de uma visita às instalações da Gesba.