Deputados da AR conheceram estado da agricultura e pescas na Região

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, presidiu, na manhã desta segunda-feira, à reunião da Comissão Permanente, com a Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República.

Emília Cerqueira, presidente da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República começou por vincar que este encontro serviu essencialmente para uma troca de preocupações da Região Autónoma da Madeira, de experiências e de ideias, “os políticos da República não esquecem a Madeira, e a prova disso é a vinda desta Comissão à Região, numa missão estratégica para conhecer de perto a realidade agrícola e piscatória da Ilha da Madeira.”

A presidente da Comissão da Assembleia da República esclareceu, também, que a visita de trabalho visa conhecer e identificar os êxitos, as potencialidades e os constrangimentos existentes na Região nestas áreas, “queremos conhecer de perto a realidade do sector agrícola e pesqueiro da Região, esta visita insere-se num esforço alargado para avaliar a realidade do sector primário na Madeira, identificando desafios e oportunidades para o seu desenvolvimento”.

Amílcar Almeida, coordenador do grupo do PSD da Assembleia da República, considerou a visita aos Engenhos do Norte durante este fim de semana, uma mais valia “com a nossa visita aos Engenhos do Norte, conseguimos perceber a relevância da cana do açúcar, e a elevada importância que este setor tem para a Região, juntamente com o seu mercado de exportação.”

Nélson Brito, coordenador do grupo parlamentar do PS da AR, afirmou que “não há nada como vir ao terreno, ter contacto com a realidade, com os locais e perceber a visão no terreno que a insularidade tem grandes desafios. Existe uma constante preocupação daquilo que são os desafios deste território.”

Já Pedro Frazão, coordenador do grupo parlamentar do Chega da Assembleia da República, destacou que “a Madeira representa aquilo que é uma soberania nacional, que não podemos nunca esquecer. Esta Região representa num panorama nacional uma Região importantíssima, não só num panorama político, mas também num panorama cultural, porque agricultura e pescas também são cultura. A foca monge está presente aqui no brasão da Assembleia Legislativa, o que mostra bem a preocupação com a conservação da Natureza.”

Já por parte do CSD-PP, João Pinho de Almeida, reiterou que “estamos numa Região Autónoma que tem a sua própria Assembleia, o seu próprio Governo, e o seu próprio poder legislativo, o que vimos cá fazer é uma articulação entre aquilo que é a atividade de um o parlamento que é nacional, mas também de instituições que são da Região num âmbito de uma Autonomia na qual defendemos que o aprofundamento é sempre importante.”

Os parlamentares da Comissão, marcaram encontro num esforço de alinhamento de estratégias que garantam o crescimento sustentável e a valorização dos sectores agrícola e das pescas no arquipélago.

"As visitas das comissões parlamentares devem ser uma oportunidade para os deputados se inteirarem das condições sociais e políticas da Região Autónoma da Madeira. A Comissão procurará também compreender o impacto das políticas nacionais na vida dos madeirenses, reforçando o compromisso da República com todas as regiões do país.”, finalizou Emília Cerqueira, Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República.

A comitiva de 19 deputados é composta por quatro grupos parlamentares. PSD, PS, CH, CDS-PP.