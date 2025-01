Câmara da Calheta e Protecção Civil reforçam cooperação

O presidente da Câmara Municipal da Calheta recebeu, esta manhã, o novo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil da RAM, Richard Marques, numa visita institucional que serviu para apresentação de cumprimentos e para abordar relacionados com a protecção civil no concelho da Calheta.

O vereador Aleixo Abreu, com o respectivo pelouro, e o coordenador municipal de Proteção Civil, Samuel Benedito, também participaram na reunião.

De acordo com uma nota do executivo municipal, o encontro decorreu “num clima de cordialidade e colaboração, reforçando o compromisso mútuo na área da protecção e segurança da população”.

O presidente Carlos Teles destacou “a relevância do trabalho desenvolvido pela Protecção Civil”, sublinhando “a necessidade de manter uma coordenação eficaz para garantir a segurança dos munícipes como, aliás, aconteceu nos incêndios de 2023 e em outros incidentes que assolaram o concelho”.

Por sua vez, o novo responsável pelo Serviço Regional de Protecção Civil reafirmou a disponibilidade para continuar a apoiar o Município em todas as acções relacionadas com a gestão de riscos e resposta a situações de emergência.

O encontro serviu para reforçar a colaboração entre ambas as entidades, com o compromisso de “um serviço mais eficaz e preparado para enfrentar desafios futuros, como acidentes graves ou catástrofes”.